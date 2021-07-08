世衛促各國審慎解封 高接種率未能遏止病毒擴散

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（法新社倫敦7日電） 世界衛生組織（WHO）今天敦促各國在考量解除防疫管制時要「極度謹慎」，並警告疫苗接種率高並未能阻止病毒擴散腳步。

世衛期勉各國政府不要揮霍得來不易的抗疫成果，以免重蹈覆轍，讓醫院再度不堪負荷，或讓醫護人員精疲力竭。

此外，英國首相強生打算在兩周內全面重啟經濟運作，但今天一項大型的COVID-19盛行率研究報告顯示，英國6月初以來的感染率擴增至4倍。

根據由倫敦帝國學院（Imperial College London）率領的研究，Delta變種病毒在英國引發的新一波疫情正在加速擴散，確診病例每隔6天就增加1倍。

這項研究為英國規模數一數二大，在6月24日至7月5日期間有4萬7000人回報檢測結果，發現全國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）盛行率為0.59%，即每170人就有1人染疫；而5月底至6月初期間，盛行率為0.15%。

倫敦帝國學院傳染病動力學教授萊里（Steven Riley）表示：「依據我們所得到的數據型態，實在很難說，提早解封是件好事。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP