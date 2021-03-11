世衛專家呼籲 日後應建立疫源調查慣例

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（法新社日內瓦10日電） 今年初前往中國武漢調查2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源的專家今天呼籲，這類疫情爆發後的國際疫源調查未來應列為標準作法，以免當事國覺得受辱。

荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說：「我們何不以相同方式對待日後每場疫情、作為慣例？」古柏曼斯是世界衛生組織（WHO）今年稍早組團前往中國武漢進行考察任務的成員之一。

世衛努力安排數月，才總算讓國際專家組成的獨立調查團隊得以前往武漢，協助找出新型冠狀病毒是如何從動物傳到人類身上。這批獨立專家在武漢待了4周，造訪與最初期病例有關的各個地點，上個月結束任務離開中國時暫未提出結論。

團隊強調，這只是疫源調查的第一階段，完整研究報告預計將於下周對外公布。

幾名專家在智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）舉辦的視訊記者會表示，有鑒國際疫源調查被廣泛誤會成是來對中方指指點點，他們完全可以理解中國起初不情願讓國際專家來查。

古柏曼斯表示，幾無國家會歡迎國際專家來查，「因為這給人的感覺是別人跑來自家，告訴你這做得不好、那做得不好」但若把國際疫源調查建立為慣例，反能有助消除「這是種懲罰」的觀念，「如想消除這種敏感性，就要讓它成為慣例、標準」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP