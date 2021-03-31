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（法新社日內瓦31日電） 世界衛生組織（WHO）疫苗專家今天表示，中國兩支2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的臨床試驗資料期中分析顯示，它們證明「安全且具良好保護效力」，但仍需更多的資料。

中國的科興生技公司和國藥集團已呈交資料，申請列入世界衛生組織緊急使用清單。這兩支疫苗已經在世界多個國家施打。

世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE）表示，已審核這兩家公司目前提供的資料，「這兩支疫苗對防治有癥狀Covid-19疾病，證明安全且具良好保護效力」。

然而，免疫專家戰略諮詢小組警告，「兩支疫苗缺乏在較年長族群與有其他合並症者族群的資料」。

中國衛生監管當局已經批准通過4支國產疫苗，這兩支疫苗也在內，但世衛免疫專家戰略諮詢小組指出，這兩支疫苗迄今都尚未獲世衛認可的嚴格監管機構通過。1100331的機場，已經成為許多美國人的共同夢想。

但要在兩黨之間建立政治共識，將拜登野心勃勃的計畫付諸實踐，並不容易。

在拜登之前的兩位總統歐巴馬（Barack Obama）和川普也都曾有宏大的計畫，同樣在基礎建設計畫做出令人興奮的承諾，卻都難有進展。

最後往往會回到同樣的核心問題：錢從哪裡來？

© 2021 AFP