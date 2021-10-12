世衛專家：免疫功能低下者應打第3劑COVID-19疫苗

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（法新社日內瓦11日電） 世界衛生組織（WHO）疫苗顧問小組今天建議，應替免疫功能低下族群施打獲世衛批准緊急使用的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，以加強保護力。

世衛專家還說，完整接種中國科興（Sinovac）和國藥集團（Sinopharm）COVID-19疫苗的60歲以上民眾也應接種第3劑。

世衛組織免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）強調，並不建議替所有民眾施打追加劑，但有部分國家已採取這類舉措。

世衛希望這些國家在今年底前暫停為一般民眾施打追加劑，好讓目前仍苦苦等待疫苗的國家可優先替國人接種第1劑。

世衛原先設定在今年9月底前，所有國家都能為至少10%民眾完整接種COVID-19疫苗，但希望落空，有56個國家未達標；然而，近9成的富裕國已達標。

免疫專家戰略諮詢小組說，11月11日將針對一般大眾施打追加劑問題進行討論。

在COVID-19疫情大流行期間，世衛批准多款疫苗的緊急使用授權，包括輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）、中國國藥和科興，以及嬌生集團（J&J）的楊森（Janssen）疫苗。除了嬌生旗下的疫苗是施打一劑之外，其餘都須接種兩劑。

世衛也即將決定是否批准印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）的COVID-19疫苗緊急授權。

免疫專家戰略諮詢小組上周舉行為期4天的會議，審查有關COVID-19和其他疾病一系列疫苗的最新資訊和數據。

這個專家小組建議，應替中度和嚴重免疫功能低下的族群，施打獲世衛批准緊急使用的COVID-19疫苗追加劑。「免疫功能低下者接種標準劑次後，對疫苗做出充分反應的機率較低，染疫後演變為重症的風險很高」，因此建議他們施打追加劑。

免疫專家戰略諮詢小組也建議，完整接種兩劑科興或中國國藥疫苗的60歲以上民眾也應再追加1劑。資料顯示，這兩款疫苗在接種6個月後，抗體水準出現不同程度下降。接種第3劑後，受試者抗體水準快速上升，7天後升到較高水準，14天後達到原來的10至30倍不等。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP