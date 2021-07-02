世衛建議校園進行篩檢 避免遠端學習有害的影響

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（法新社哥本哈根2日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，校園應進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，以避免遠端學習造成的「有害」影響，即使這些學校尚未發現確診病例。

先前的建議是，校園出現群聚病例時才需要進行篩檢；但如今世衛認為，即使學生和校職人員並無癥狀，仍應進行核酸檢測或快篩。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）在一份與聯合國兒童基金會（UNICEF）和聯合國教科文組織（UNESCO）聯名的聲明中說：「夏季數月是各國政府的一個寶貴機會，可以實施一系列正確的措施，有助於降低感染率，避免關閉學校。」

他還說：「如我們所見，（關閉學校）對我們孩子和年輕人的教育、社會和心智健康都造成有害的影響。」

克魯格說：「我們不能讓疫情剝奪孩子的教育和發展機會。」他一再呼籲世衛歐洲區的國家，解決與遠端學習有關的輟學率和健康影響問題。

世衛歐洲區涵蓋53個國家和地區，包括中亞各國。

這些聯合國機構認為，關閉學校「應被當做最後手段」，只有在施行其他措施仍無法控制激增的確診病例時，才能採行。

© 2021 AFP