世衛擬核准中英等國疫苗 加快全球取得步伐

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（法新社布魯塞爾20日電） 世界衛生組織（WHO）將未來幾周或幾個月內，批准英、中等國研製的幾款新型冠狀病毒疫苗，以便讓窮國也能儘速展開疫苗接種。

世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）指出，世衛正致力確保全世界都能獲得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

席馬歐說：「人人毋須恐慌，因為都會取得疫苗。我們正致力確保所有國家、全部人口都有機會取得。」

由世衛等組織共同領導的COVID-19疫苗全球取得機制（Covax）希望今年配送至少20億劑疫苗到世界各地，中至少13億劑交付窮國。

但富國紛為自己張羅大量疫苗導致訂單排擠，加上Covax資金短缺，以致迄今難以取得足夠疫苗劑量。世衛表示，目前約有50個國家已展開疫苗接種，其中40多國是高收入國家。

各國若要展開接種，監管當局對疫苗的核准至關重要，因為如此方能確保疫苗效力及安全性，有助疫苗產出。但窮國的這類機關能力有限，大都仰賴世衛把關。

根據Covax內部文件，世衛正為此「加速緊急批准」；Covax為籌措20億劑疫苗，已與5家製造商簽約。110

© 2021 AFP