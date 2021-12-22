世衛歐洲辦事處：感染人數將飆升 施打追加劑是正解

（法新社日內瓦21日電） 世界衛生組織歐洲區辦事處今天示警，隨着Omicron變異株傳播，各國應對即將到來的「顯着激增」病例數做好準備，疾呼所有人有必要施打追加劑。

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世衛（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在維也納的記者會上說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株自11月下旬現蹤以來，世衛歐洲地區53國至少已有38國家出現感染病例，並已成為丹麥、葡萄牙和英國等國的主要流行株。

克魯格說：「我們可以看到另場風暴即將來臨。」「幾周內Omicron將在歐洲更多國家成為主宰地位，將本已緊繃的衛生系統推向崩潰邊緣。」

世衛數據顯示，與任何地方的人口規模相比，歐洲近幾周通報的確診人數最多，甚至早在Omicron開始流行前，官員就曾警告說，到明年3月恐怕還會增加70萬人病故。

世衛的日內瓦總部已建議將疫苗追加劑應留給最高風險與最脆弱的族群，但克魯格大力疾呼所有人都應施打追加劑，「追加劑是針對Omicron最重要的防禦工具」。

世衛組織發言人尚未針對克魯格言論的置評請求。

克魯格說，到目前為止，歐洲89%的Omicron病例與常見的COVID-19癥狀有關，例如咳嗽、喉嚨痛和發燒；好發於20多歲和30多歲成年人，一開始在城市的社交和工作場所聚會中傳播。

他說：「新的COVID-19變異株感染數量龐大，可能會導致更多住院以及對衛生系統和其他重要照護造成嚴重衝擊。」

世衛昨天表示，Omicron擴散的速度快於Delta，在已施打疫苗者或染疫後康復民眾造成感染，世衛主要科學家因此表示，從早期證據就下了Omicron是以輕症為主的結論，「非常不智」。（譯者：陳怡君）

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