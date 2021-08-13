世衛溯源專家：恐實驗人員不慎將新冠帶進武漢

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（法新社日內瓦12日電） 丹麥籍專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）今年初率領世界衛生組織（WHO）國際專家小組赴中國調查COVID-19疫情起源，他呼籲進一步檢查武漢華南市場附近的一間實驗室。

食安專家班恩巴瑞在丹麥國營電視台播出的紀錄片訪談中表示，溯源人員應更深入探究武漢市疾病預防控制中心負責的一所實驗室。

班恩巴瑞在訪談里說：「有意思的是，那間實驗室在2019年12月2日搬走，恰好是一切事情開始發生的時間點。我們都知道，遷移實驗室時，所有東西都會被打亂…整個流程總會干擾到實驗室日常例行工作。」

班恩巴瑞還說，COVID-19疫情源起的一種可能是，某名實驗室人員在野外採集樣本後不慎把病毒帶到武漢，這既可被認為是實驗室外逸論，也可視為蝙蝠直接傳染給人類。

他告訴丹麥公廣頻道TV2，「涉嫌」的蝙蝠可能不在武漢地區，唯一有可能在外地接觸到這些蝙蝠的人就是武漢實驗室的人員。

世界衛生組織（WHO）今天也呼籲中國分享最早一批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的原始資料，好讓疫情源頭調查有所進展。

世衛透過聲明表示「下一系列研究將包括進一步檢視最早病例的原始資料，以及2019年潛在初期病例的血清。」

不過華盛頓郵報詢問回應時，班恩巴瑞卻說他的丹麥紀錄片訪談被英語媒體誤譯，不願再評論，還要華郵去問世衛組織。

世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）也說，班恩巴瑞的訪問遭誤譯，且相關訪談已是「好幾個月前的事」。

© 2021 AFP