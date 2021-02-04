世衛疫苗計畫公布首批名單 2月底開始發配疫苗

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（法新社日內瓦3日電） 約190國參與的疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）今天公布第一批配送名單，將在今年中旬以前，提供參與國家足供國內逾3% 人口施打的疫苗數量。

世界衛生組織（WHO）是領導COVAX的機構之一。低所得國家在疫苗取得的競賽上大幅落後，世衛希望透過COVAX來確保疫苗公平分配。

根據COVAX，初步計畫是分配3億3720萬劑疫苗，第一批預計在2月底展開配送；今年中旬以前，約有145國預計將收到足供國內3.3%人口施打的疫苗數量。

聲明說，初步分配計畫與上半年「保護最脆弱族群，像是醫護人員」的目標一致。

各國將依人口比例取得疫苗，拿到最多疫苗的是印度（9720萬劑）、巴基斯坦（1720萬劑）、奈及利亞（1600萬劑）、印尼（1370萬劑）、孟加拉（1280萬劑）與巴西（1060萬劑）。

其他能取得大量疫苗的國家還包括衣索比亞（890萬劑）、剛果民主共和國（690萬劑）、菲律賓（560萬劑）與埃及（510萬劑）。

世衛疫苗接種計畫協調官員林斯特蘭（Ann Lindstrand）表示，優先取得疫苗的國家是國內尚未展開接種計畫的國家，而醫護人員在1月的病歿人數同被納入考量。

參與Covax的92個低所得與中低所得國家，疫苗費用是透過捐款取得；至於較富裕的國家，大量購買疫苗如同為國內疫苗計畫備案的保險政策。

第一批分配名單包括2.4億劑的阿斯特捷利康-牛津（AstraZeneca-Oxford）疫苗，將與印度血清研究所（Serum Institute of India）合作生產；另外9600萬劑牛津疫苗則是事先採購，另外120萬劑為輝瑞（Pfizer）疫苗。

這兩款疫苗都是兩劑型。目前取得世衛緊急使用批準的只有輝瑞疫苗，牛津疫苗還在評估中。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP