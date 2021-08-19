世衛痛批富國 只顧為自家追加施打不顧他人死活

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦18日電） 世衛組織（WHO）今天譴責富國紛紛要在自家為已接種過COVID-19疫苗者追加施打，而數以億計全球其他地方的人可能連第一劑都還沒接種到。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）、總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）今天協同多名官員發表聲明，宣布今秋全面為已接種過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的美國民眾追加第3劑，計畫9月下旬開始，與第2劑間隔須達8個月。

世衛專家仍堅稱，沒有足夠科學證據支持追加施打的必要，認為在還有一大堆人苦候接種無着的時候為打過疫苗的人追加，非常不道德。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在日內瓦總部告訴媒體：「這在現實與倫理上，就好比打算給已經穿救生衣的人額外的救生衣，卻任由一堆沒有救生衣的人溺斃。」

世衛本月稍早呼籲相關國家暫緩追加施打，以緩和窮國與富國間的疫苗不平等，但一票國家對此充耳不聞，為遏止Delta變異病毒（最先現蹤於印度）仍紛紛推動國內追加第3劑。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）今天在記者會說：「疫苗不公是全人類之恥，如果我們不共同解決，只會讓本來疫苗問世後只需幾個月就能壓制的新冠疫情，拉長成為好幾年。」

© 2021 AFP