世衛秘書長將改選 譚德塞獲28國支持成唯一候選人

（法新社日內瓦29日電） 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞任期將於明年8月屆滿，世衛組織今天表示，改選提名名單中僅有譚德塞一人，他獲得了德國、法國和印尼等28國支持。

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56歲的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是衣索比亞前衛生、外交部長，並於2017年被選為世衛組織秘書長，成為首位出任聯合國衛生機構的非洲人。

譚德塞運用世衛平台譴責母國衣索比亞對泰格瑞省（Tigray）的鎮壓行動，此舉激怒衣國政府，而拒絕提名他連任。

擁有194個成員國的世衛指出，共有28個成員國支持譚德塞連任，包含法國、德國、印尼、荷蘭以及西班牙。

改選提名已於9月23日截止；各成員國向總部設在日內瓦的世衛提交緘封信函，這一信封在10月1日之前未被打開過。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，譚德塞站在抗疫前線，成為世衛門面，並因在協調組織應對疫情扮演的領導角色，而相對受歡迎。

世衛成員國將在明年5月舉行的世界衛生大會（World Health Assembly）期間，以不記名投票，選出下一任世衛秘書長。

© 2021 AFP