世衛籲擴大疫苗接種 至少11.5萬醫護染疫不治

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（法新社日內瓦24日電） 世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，從疫情開始以來，至少有11萬5000名醫療及照護人員染疫死亡。他呼籲所有國家大幅度擴大疫苗接種。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世界衛生組織（WHO）的世界衛生大會（WHA）開幕時，讚揚全世界醫護人員為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）所做的犧牲。

他說：「過去18個月，全世界醫護人員一直在生死關口拚搏。」

「他們拯救了無數生命，也為其他人而奮鬥，儘管他們盡了最大的努力，那些人還是離開人世。」

「許多醫護人員染疫，雖然很少相關報導，但我們估計至少有11萬5000名醫療和照護人員為了服務他人付出最高的代價。」

譚德塞說，自危機開始以來，許多醫療工作人員感到「挫折、無助和缺乏保護，無法獲得個人防護裝備和疫苗」。

他又說，他們並不孤單，因為世人要取得疫苗整體上很不公平。他形容這種情況很「可恥」，並警告這將「使疫情永久存在下去」。

目前超過75%的疫苗集中在10個國家。

譚德塞說：「如果（疫苗）能公平分配，到目前為止全球施打的劑量足以覆蓋所有醫護人員和老年人。」

他敦促那些擁有大量庫存疫苗的國家分享疫苗，並加強合作以擴大生產和分配疫苗。

© 2021 AFP