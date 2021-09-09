世衛籲2022前暫緩施打追加劑 加強援助窮國

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（法新社日內瓦8日綜合外電報導）世衛今天表示，全世界還有數以百萬計民眾尚未接種任何一劑COVID-19疫苗，呼籲各國年底前避免施打追加劑，並敦促富國別再開空頭支票，履行向窮國提供疫苗的承諾。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴媒體說：「當控制全球疫苗供應的國家和企業認為，世界上貧窮的人應對剩餘疫苗感到滿足了，若是這樣，我絕不會保持沉默。」

譚德塞今天在日內瓦世衛總部談話，敦促富有國家和疫苗製造商應優先供應窮國，讓他們的第一線醫護工作人員和免疫力弱的人接種第一劑疫苗，這個比施打追加劑應更為優先。

他說：「我們不想看到已完整接種疫苗的健康民眾普遍追加第3劑。」

譚德塞說，高收入國家已承諾，將捐贈超過10億劑疫苗給窮國，「但目前只配送不到15%」。他說：「我們不想要更多空頭支票，我們只想要疫苗。」

世衛今天表示，低收入國家已準備好要執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業，目前就要靠製造商和富國配送所承諾的劑量，以緩解全球健康不平等狀況。

譚德塞說，全球已施打的55億劑疫苗中，大約有8成是配送到高收入與中高收入國家。

世衛已設定目標，要在今年底前讓每個國家都能讓至少4成人口接種疫苗。譚德塞說，要達成此一目標，就必須加強配送疫苗到貧窮國家。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP