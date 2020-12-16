世衛組織示警 2021年初歐洲疫情復熾風險高

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（法新社哥本哈根16日電） 世界衛生組織歐洲區域辦事處今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情可能會在2021年初「進一步復熾」，世衛還敦促民眾在今年耶誕節家庭聚會戴上口罩。

世衛歐洲區域辦事處透過聲明指出，儘管取得些許進展，但疫情在整個歐洲地區的蔓延擴散仍然廣泛且強烈。

聲明提到：「在2021年開始的前幾周和前幾個月，疫情進一步復熾的風險很高，如果我們要成功防止疫情復燃，我們需要共同努力。」

世衛歐洲區域辦事處敦促民眾「不要低估自己決定的重要性」，並採取額外的防疫措施，因為許多人準備在節日時聚會，如果可能的話，慶祝活動應在戶外舉行，「參與者應該戴上口罩並保持距離」。

至於室內慶祝活動，歐洲區域辦事處說，限制賓客人數並確保良好通風是降低感染風險的關鍵。

聲明中說，「雖然在親友身邊戴上口罩和保持距離可能會讓人感到尷尬，但這樣做有助於確保每個人保持安全和健康」。

世衛組織的歐洲區域包含53個國家，其中包括俄羅斯和幾個中亞國家，這個區域已通報超過2200萬起確診病例，還有近50萬人染疫死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP