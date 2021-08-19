世衛組織：相信中國會合作調查疫情源頭

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（法新社日內瓦18日電） 中國政府數天前反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）溯源調查政治化，強調應由世界衛生組織（WHO）成員國主導。世衛組織今天表示，仍相信中國願合作調查。

自COVID-19疫情於2019年底首度在中國武漢出現以來，至今全球已逾400萬人喪命，許多國家經濟亦遭癱瘓，各界要求北京考慮新一波溯源調查的呼聲再度升高。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）告訴媒體：「我有信心…對於有必要進一步探究（疫情）源頭的科學研究，我們在中國的同事非常願意合作。」

世衛希望北京提供COVID-19首批病例的原始資料，以協助重啟溯源調查；北京則於本月13日表示，反對科學議題遭政治化，溯源工作應由世衛成員國主導。

世衛方面也一再呼籲病毒溯源調查應該去政治化，尤其是萊恩本人。一般認為，溯源調查對於未來預防疫情必不可少。

萊恩說：「我們正在幕後非常努力地想增添信心，讓大家再回到科學程序。」

各種爭論和指責導致第一階段調查延宕，世衛組織直到今年一月才組成國際專家團隊前往武漢實地調查，距離疫情爆發已一年多。後來國際專家團隊與中方人員共同撰寫報告，內容並無確切結論，只列出4種假設。

這份報告提到，病毒從蝙蝠身上透過某種動物傳染給人類，是最有可能的情況；至於從武漢病毒實驗室逸出則「極不可能」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP