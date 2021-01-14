世衛調查團抵中國武漢 2名專家滯留新加坡檢疫

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（法新社日內瓦14日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，世衛專家代表團今天抵達中國武漢市調查疫情起源，其中兩名專家在新加坡接受抗體檢測呈陽性反應後，目前仍留在當地。

世衛推文指出，世衛代表團15名專家在從各自國家動身前，多次進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸（PCR）及抗體檢測都是陰性反應，並在新加坡過境轉機時接受進一步檢測。

世衛早前表示，這個國際專家團隊已抵達武漢，進行延遲已久的任務；但稍後推文稱，其中兩名專家還未到達武漢。

世衛推文提及，代表團在新加坡接受病毒核酸檢測的結果都是陰性反應，但有兩人出現病毒抗體。病毒核酸檢測可判定一個人目前是否染疫。

這兩名專家在名為IgM的抗體檢測上皆呈陽性，當人體遭受病毒攻擊時，免疫系統最初產生的抗體通常就是IgM。檢測出IgM抗體意謂，受檢測者仍在感染狀態下，或是最近才剛痊癒。

世衛指出，兩名滯留新加坡的專家正再次接受IgM和IgG兩種抗體檢測。IgG通常在新型冠狀病毒出現癥狀大約一周後產生，顯示一個人最近染疫。

世衛代表團其他成員今天上午已搭乘廉航從新加坡飛抵武漢，預期將進行兩周隔離檢疫。

© 2021 AFP