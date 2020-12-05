世衛警告全球 有疫苗不等於零疫情

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（法新社日內瓦4日電） 各國廣推疫苗以對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），世界衛生組織（WHO ）今天提出警告，稱這件事本身並不會讓這個致命的病毒完全消失。

世衛組織警告人們不要洋洋得意，不要以為疫苗問世，危機就會解除。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在線上記者會說：「疫苗不等於零疫情」。

「疫苗本身和接種疫苗讓我們在防疫措施中，增添了主要、重要、強大的工具，但光靠疫苗和接種並不會讓疫情消失。」

英國2日成為第一個批准普遍使用疫苗的西方國家，這讓其他國家感到必須迅速跟進的壓力。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，疫苗發展的進度「鼓舞了我們所有人，如今我們開始看到隧道盡頭的光。」

「但世衛擔心的是，人們認為疫情已經過去了的想法愈來愈強烈。」

「許多地方正出現非常高的病毒傳染力，這給醫院、加護病房、醫護人員帶來沈重的壓力。」

截至今天，全球已有超過6500萬人染疫。

根據法新社搜集各國官方資料所做的統計，自從疫情去年12月在中國爆發以來，已經帶走至少150萬條人命。

© 2020 AFP