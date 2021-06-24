世衛質疑衛星-V疫苗生產問題 俄羅斯堅稱已解決

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（法新社日內瓦23日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗的生產地點經發現有問題，但莫斯科堅稱這些問題已解決。

俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Research Institute）研發的衛星-V疫苗已經向世衛尋求批准，衛星-V疫苗目前已用於40個國家。

法新社報導，世衛對俄羅斯的4個衛星-V疫苗生產製造地點進行檢查。

世衛今天公布初步檢查結果的摘要報告，詳細列出5月31日到6月4日期間訪問俄羅斯南部烏法市（Ufa）一家生產疫苗廠房發現的6個問題。

檢查人員對於數據的完整性有疑慮，也關切在製造與品管過程中監測的測試結果，以及無菌操作和充填的監控。

檢查過程發現到疫苗批次可追溯性和識別的問題。

檢查人員還憂心充填產線、無菌保證、無菌過濾驗證和交叉污染的風險。

世衛告訴法新社：「已經和這位相關製造商、申請者與個別的國家監管機構進行溝通，希望儘快調查和解決報告中列出的初步調查結果。」

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「檢查小組發現了一些缺失，據我們所知，這些缺失都已經被注意到了，所有需要調整的地方都已經調整了。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP