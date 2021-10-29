世衛：全球防疫計畫ACT-A 未來一年需6570億

（法新社日內瓦28日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，根據世衛對抗COVID-19計畫，未來12個月需要234億美元（約新台幣6570億元），以支應疫苗取得與配送、采檢與治療等費用。

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「獲取COVID-19工具加速計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT-A）是2020年4月開展的一項涵蓋數十億美元國際合作計畫，致力於防疫工具的研發、生產、採購與配送等。這項計畫將有助於因應全球疫苗施打作業不均問題。

法新社根據官方資料統計，目前全球因COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情已將近500萬人不治；世衛說，執行這項計畫有助預防再有至少500萬人病亡。

世衛聲明指出，即日起至2022年9月，領導全球衛生機構的ACT-A夥伴關係需要234億美元，以協助一些疫情高風險國家取得抗疫工具配置。

「比起疫情造成的數兆美元經濟損失，以及刺激復蘇計畫所需成本，這筆金額（234億美元）相形見絀。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，為終結疫情，各國政府、製造商與捐贈者必須足額注資ACT-A，才能解決疫苗分配不均、采檢與醫療不足的問題。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「目前沒有比非洲大陸更明顯不均的地方了，在非洲只有8%人口接種了一劑疫苗。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP