世衛：全球1/4醫療院所難取用水 染疫風險增

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（法新社日內瓦14日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，全球有1/4醫療院所取得用水有困難，恐使多達18億人口感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的風險升高。

世衛和聯合國兒童基金會（UNICEF）在一份研究165國數據的共同報告中指出，缺乏基礎設施對病患與醫護人員的危害程度並無區別。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）說：「在一個缺乏用水、盥洗設備與衛生的醫療院所工作，就好比把醫護人員派去工作卻沒提供個人防護設備。這些是遏阻COVID-19的基本要素，但仍是需要克服的鴻溝，特別是對低度開發國家而言。」

根據世衛數據，儘管醫護人員佔全球總人口數不到3%，卻佔全球確診人數的14%。

聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore ）說：「把醫護人員和需要治療的患者送到沒有乾淨用水、乾淨廁所甚至沒有肥皂的地方，等於把他們送到險境。」

報告也說，全球有1/3的醫療院所無法確保醫護人員的手部衛生，1/10缺乏盥洗設備。

情況對全球47個低度開發國家來說更是嚴重，當地半數醫療院所無法取得飲用水，1/4無法取得衛生用途的乾淨水源，3/5缺乏基礎盥洗設備。（譯者：陳怡君/ 核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP