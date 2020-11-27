世衛：大規模接種COVID-19疫苗 非洲缺乏準備

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（法新社約翰尼斯堡26日電） 世界衛生組織（WHO）今天敦促非洲國家提升對民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的整備量能，並警告非洲目前距離準備好大規模施打疫苗還有一段很長的路。

法新社報導，世衛呼籲非洲應為歷來最大規模的疫苗接種「加強」準備。目前世上有3支新型冠狀病毒疫苗試驗顯示具有7成以上的防護力。

世衛聲明指出，目前為止非洲地區僅有33%準備好要推出2019冠狀病毒疾病的疫苗注射。

這項數字遠低於期望水準80%。這是根據40個國家依照一系列「整備度標準」所提供的資料。

主要擔心的問題在於缺乏充裕資金計畫、監督工具，以及是否能送達社區。

WHO非洲地區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）在線上新聞簡報會中表示，關鍵後勤與財務缺口方面，國際勢必要團結合作。

世衛估計，推出2019冠狀病毒疾病疫苗，光是提供給非洲優先人口就需要57億美元左右的成本。

其他衛生專家在簡報會上也表示，有必要進一步研發更加適合非洲採用的疫苗。

他們指出，輝瑞大藥廠 （Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的候選疫苗，經試驗證明防護力可達95%，但必須在攝氏零下70度的溫度下保存，這對非洲大多數醫院幾乎是不可能。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP