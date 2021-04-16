世衛：從COVID-19學到教訓 應用來對抗超級細菌

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（法新社日內瓦15日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行學到的教訓，應該被用來對抗抗藥性超級細菌散播，每年有成千上萬人因感染超級細菌不治。

世衛警告指出，在應付抗微生物抗藥性（AMR）問題上全球可用選項愈來愈少，已幾乎沒有新的有效抗生素。

然而世衛表示，新型冠狀病毒危機可能有助促進發展。全球在這場疫情中，深刻體會到失控的全球大流行疫情對醫療體制與經濟的影響。

AMR行動基金（AMR Action Fund）負責人史肯納（Henry Skinner）在記者會上說，COVID-19教導大家的是「傳染性疾病的蔓延擴散會多麼快速」。

他說：「我們需要有可用的正確藥物來治療這些傳染病，並預防演變成全球大流行。」

世衛說，全球協力遏阻COVID-19已證實，當有足夠政治決心，就能取得快速進展。

抗藥性問題近幾年來益趨嚴重，主因是抗生素濫用，且不僅人類本身，畜牧業也有這類狀況。

歐洲每年超過3萬3000人、美國則高達3萬5000人死於超級細菌。

© 2021 AFP