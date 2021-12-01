世衛：未打滿疫苗者 應延後前往社區傳播地區

（法新社日內瓦30日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，尚未完全接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾，若也容易感染這種疾病，包括60歲以上者，應推遲前往有社區傳播情形的地區。

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世衛稱新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron在全球構成「非常高」的風險，已導致許多國家紛紛對外關閉國門。

非洲南部本月稍早出現首起Omicron病例，如今距離世衛首度接獲Omicron病例通報才不到1周，這種變異株已在全球不少國家現蹤。

世衛今天表示，尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾，若也容易感染這種疾病，包括60歲以上者，應推遲前往有社區傳播疫情的地區。

世衛指出，截至11月28日，據報約有56國實施相關旅行措施，旨在拖延Omicron傳進國內。

世衛還說：「隨着各國當局加強監控與基因定序，偵測到Omicron變異株的國家數量料將增加。」

世衛隨後在更正版聲明中表示：「尚未完整接種疫苗，或沒有先前感染過SARS-CoV-2證明，且發展為重症和死亡風險增加的民眾，包括60歲以上者，或因患心臟疾病、癌症和糖尿病等共病而有高重症風險的民眾，建議延後前往有社區傳播疫情的地區。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

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