世衛：非洲醫護人員僅1/4完整接種COVID-19疫苗

（法新社剛果布拉薩市25日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，非洲衛生工作人員僅有1/4完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並警告非洲第一線醫療工作人員有大多數都曝露於危險當中。

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世衛又說，相形之下，最近一項對22個主要高收入國家的研究顯示，這些國家的醫護人員有8成以上都已完整接種疫苗。

法新社報導，世衛非洲區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）揭露非洲衛生工作人員只有27%接種疫苗，還說大多數非洲衛生人員仍然未打疫苗，持續曝露於感染COVID-19重症的危險中。

世衛說：「衛生人員接種高覆蓋率很重要，這不僅是保護他們自己，也保護病患，並且確保醫護體系在迫切需要時期能維持運作。」

根據世衛資料，在非洲只有1個國家擁有所需的衛生人力，平均每1000人擁有10.9名衛生人員；而有16個國家每1000人擁有不到1名。

世衛說，這些對因應COVID-19疫情十分重要的工作人員，若因為生病或死亡而損失任何一人，就會嚴重衝擊到醫療服務量能。

此外，在南非的科學家透露，他們發現「突變數量非常多」的新變異株，使得當地感染病例呈指數性增長。

南非截至11月21日的單周確診病例增幅48%，這是8月第3波高峰以來首見。

莫伊提表示，非洲新一波疫情浮現，接着年底假期又到來，各國必須緊急加速對醫護人員施打疫苗。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP