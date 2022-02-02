世衛：鬆懈防疫力道還太早

（法新社日內瓦1日電） 世界衛生組織表示，高傳染力Omicron亞型變異株BA.2已出現在全球57國，並警告，目前鬆懈防疫力道還言之過早。

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丹麥今天率歐洲聯盟之先，解除境內所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施，即使癥狀較輕微的Omicron確診病例數量仍在持續飆新高。其他國家也在考量跟進解封。

法新社報導，世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「對任何一國而言，無論是宣稱戰勝COVID-19或向它稱臣，目前都言之過早。」

「這支病毒很危險，它仍在繼續演化。」

世衛在最新流行病學周報指出，過去一個月收集到的所有種類冠狀病毒樣本中，Omicron變異株佔93%，並出現幾個亞系：BA.1、BA.1.1、BA.2 及BA.3。

世衛說，至今已有57國在「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）上傳了BA.2定序，又說，這個亞型在部分國家已佔所有Omicron序列的半數以上。​譚德塞也說，Omicron於10周前首度在非洲南部現蹤以來，世衛自各國收到9000多萬病例，比2020一整年的確診數字還多。

而COVID-19自2019年底首度在中國現蹤以來，世衛接獲通報的確診病例已累計3億7300萬起、近570萬人病亡，且實際數字可能遠高於此。

過去一周，全球各地總計通報2200多萬人確診染疫、逾6萬人不治。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP