世衛：COVID-19印度變異株至少擴散53國家地區

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世衛：COVID-19印度變異株 至少擴散53國家地區（法新社日內瓦26日電）世界衛生組織（WHO）今天公布報告指出，最早在印度發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株B.1.617，如今已正式確認現蹤在53個國家地區。

此外，世衛也收到非官方消息來源資訊指出，肆虐印度的B.1.617變異株已在另外7個國家地區現蹤，世衛每周更新的流行病數據顯示，出現印度變異株的國家地區總數增至60個。

報告指出，B.1.617已展現更強的傳染力，至於疾病嚴重程度和感染風險仍在調查中。

過去一周全球新增確診病例和病故人數持續下滑，通報新增病例總計約410萬例，新增病歿數總計8萬4000 人，相較前一周分別減少14%與2%。

世衛歐洲地區過去7天通報的新增病例和病亡人數下降幅度最大，其次則為東南亞地區。

美洲、東地中海地區、非洲及西太平洋地區通報的病例數則與前一周差不多。

報告指出，雖然過去4周全球疫情呈現下滑趨勢，但COVID-19病例的發生率和病故數仍居高不下，許多國家仍出現數字大幅增長的情況。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP