世衛：Omicron亞型現蹤57國

（法新社日內瓦1日電） 世界衛生組織表示，高傳染力Omicron亞型變異株BA.2已出現在全球57國。有研究顯示BA.2甚至可能比原始Omicron更具傳染力。

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快速傳播且高度突變的Omicron變異株10個星期前在非洲南部現蹤，很快就成了全球主要流行病毒株。

世衛在最新流行病學周報指出，過去一個月收集到的所有種類冠狀病毒樣本中，Omicron變異株佔93%，並出現幾個亞系：BA.1、BA.1.1、BA.2 及BA.3。

世衛說，至今已有57國在「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）上傳了BA.2定序，又說，這個亞型在部分國家已佔所有Omicron序列的半數以上。

世衛表示，目前為止對這些亞型變異株所知甚少，並呼籲各界對其特性展開研究，包括它的傳播力、毒性以及免疫逃脫力。

最近幾個研究已隱隱顯示，BA.2比原始Omicron更具傳染力。

世衛頂尖COVID-19專家範科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天告訴媒體，目前有關BA.2的資訊非常有限，但一些初步數據指出，BA.2「增長速度略高於BA.1」。

Omicron引發的COVID-19一般比諸如Delta的其他幾個變異株要來得輕；範科霍芙說，目前為止，BA.2「引發重症的比例並無變化」。

但她強調，無論是哪一株，COVID-19仍是具危險性的疾病，民眾應極力避免染疫。（譯者：紀錦玲）

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