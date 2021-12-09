世衛：Omicron在非洲擴散 但數據顯示重症較少

（法新社剛果共和國首都布拉薩市9日電） 聯合國今天表示，隨着Omicron變異株擴散，非洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例一周內近乎翻倍，但率先發現Omicron的南非住院率仍低。

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聯合國旗下世界衛生組織（WHO）非洲區域辦事處在每周線上記者會表示，5日截止的那一周，非洲大陸記錄到10萬7000起新增病例，再之前的一周則為5萬5000例。

辦事處表示，Omicron擴散進非洲更多國家，目前正加速研究確診激增是否特別與Omicron有關。

確診增加幅度最大的區域為非洲南部。然而世衛組織在聲明中說，上月發現Omicron的南非「重症數字仍低」。

聲明提到：「來自南非的初步數據顯示，Omicron引發的重症可能較少。」

「從11月14日至12月4日南非各地的住院資料發現，加護病房佔床率僅6.3%。」

「相較於7月南非面臨與Delta（變異株）有關的疫情高峰期，這項數字非常低。」

世衛並重申反對旅行限制，據其說法，已有超過70國祭出這類限制，且壓倒性地針對非洲南部，儘管這個區域的國家「透明公開它們的數據」。

世衛也呼籲各國加速接種疫苗。目前非洲大陸約12億人口中，只有7.8%打過疫苗，落後幅度最大的國家為查德、吉布地和剛果民主共和國。

世衛非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）表示，為幫助非洲國家更容易分送疫苗，將安排新的疫苗供應系統。

© 2021 AFP