世衛：Omicron病毒株發現迄今 50萬人染疫病歿

（法新社日內瓦8日電） 世界衛生組織（WHO）今天悲嘆，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株現蹤以來，染疫病歿人數已突破50萬大關，「用悲慘都不足以形容」疫情奪命的慘況。

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法新社報導，世衛官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）說，自Omicron去年11月底被世衛列為「高關注變異株」（variant of concern）迄今，全球通報1億3000萬起確診病例和50萬人病歿。

儘管Omicron嚴重致病程度較輕微，但因散播力更強，已迅速取代Delta成為全球最主要COVID病毒株。

馬哈穆德在世衛社群媒體頻道的線上即時互動中表示：「在疫苗有效保護的年代，有50萬人死亡，這真的很嚴重。」

他說：「雖然大家都說Omicron比較溫和，但他們沒有注意到，自這種變異病毒株現蹤以來，已奪走50萬人生命。」

「悲慘一詞已不足以描述這樣的慘況。」

世衛流行病學家範科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，Omicron已知病例數「令人吃驚」，但實際數字恐怕還要高出許多。

範科霍芙表示：「我們仍處於這場大流行中。許多國家還未通過Omicron掀起的疫情高峰。」

她說，染疫病歿人數連續數周攀升，讓她極為憂心。「這種病毒依然非常危險。」

根據世衛今晚發布的每周流行病更新數據，上周新增近6萬8000人病歿，較前一周增加7%。

上周新增確診病例減少17%至將近1930萬例。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

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