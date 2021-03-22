世足主辦國卡達勞權低 國際特赦籲FIFA施壓改善

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（法新社杜哈22日電） 「國際特赦組織」（Amnesty International）今天呼籲足球主管機關國際足球總會（FIFA）加強對2022年世界盃主辦國卡達施壓，以讓這個波斯灣國家改善勞工環境。

卡達獲選為明年世界盃（World Cup）主辦國後針對僱用規範做出一系列改革，但國際特赦組織卻說，卡達有走上回頭路之虞。

國際特赦表示：「卡達近年有多項正面改革，部分原因是世界盃發給合約後各界更密切審視。」

「但這些改革通常沒有善加落實，數以千計移工仍繼續遭到剝削與虐待。」

國際特赦組織表示，卡達諮議會（Shura Council）正在辯論的提案，「包括對勞工換工作與離境權利重新設限，會讓改革帶來的進步大部分化為烏有」。

諮議會提議的改變需要政府批准，杜哈的官方消息人士告訴法新社，他們不會接受這些改變。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）呼籲公平評估卡達的人權紀錄。

他19日與國際足總理事會（FIFA Council）開會後在記者會上表示：「國際層級的人權保障，是國際足總的優先要務。」

「我們需要（卡達）公平，也看到勞工環境…有長足進步。當然，所有地方永遠都可以做得更多，即便是在瑞士。」

國際特赦呼籲英凡提諾落實針對2022年世足所有場址的「獨立與定期」監控，以及偵測並預防權利濫用的計畫。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP