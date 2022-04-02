世足抽籤 德國西班牙強碰、美國伊朗同組

（法新社杜哈1日電） 2022年卡達世界盃足球賽今天在首都杜哈分組抽籤，德國和西班牙強碰，美國與政治上的勁敵伊朗也抽到同一組。

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雖然德國在上屆2018年俄羅斯世界盃時爆冷於小組賽就提前淘汰出局，但畢竟有4屆世足冠軍光環，依然是其他前幾名種子球隊想要避免遭遇的對手。

德國和2010年世界盃冠軍西班牙，以及日本分在E組，組內最後一個名額是6月洲際附加賽哥斯大黎加和紐西蘭之間的勝方。

德國和西班牙上次交手是在2020年11月，正處換血階段的德國遭西班牙6比0血洗，但在佛利克（Hansi Flick）接替勒夫（Joachim Loew）擔任總教練後，德國隊有漸入佳境之勢。

政治上，伊朗和美國自1980年以來就沒有正式外交關係；在足球場上，伊朗和美國上一次對戰是在1998年法國世界盃，當時伊朗在法國里昂（Lyon）以2比1贏得這場充滿政治色彩的比賽。

B組另有勁旅英格蘭，首場比賽將迎戰伊朗。B組最後一個名額將在6月決定，威爾斯、烏克蘭、蘇格蘭都可能在歐洲區附加賽搶下最後一席。

東道主卡達打破近年傳統，11月21日不擔綱世界盃開幕戰。開幕戰將由A組的塞內加爾與荷蘭在下午1時（台灣時間晚間6時）開打，而卡達在世界盃的第一場比賽將於當天晚間對上厄瓜多。

尋求衛冕的法國將在D組碰上熟悉的對手丹麥和突尼西亞，這組最後一席將由洲際附加賽決定，可能是澳洲、秘魯或阿拉伯聯合大公國。

© 2022 AFP