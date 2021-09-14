世銀估逾2億人恐因氣候變遷移民 仍有轉圜餘地

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（法新社華盛頓13日電） 世界銀行今天警告，到2050年，可能有多達2億1600萬人會因農業生產減少、缺水等氣候變遷的負面影響而被迫離開家園，並在國內遷徙；不過世銀也表示，此事並非既定事實。

總部設在華盛頓特區的世界銀行（World Bank）今天公布預測，更新了2018年報告，其中包含來自東歐、中亞、北非、東亞以及太平洋地區的新數據，以針對全球氣溫上升可能造成的損失提供更完整概況。

報告指出，「氣候變遷扮演越來越重要的移民因素」，糧食和水的短缺以及海平面上升，凸顯「在人類生計與福祉承受越來越大的壓力下，採取行動的迫切性」。

世銀永續發展副總裁沃吉利（Juergen Voegele）表示，這項數據對全球潛在移民規模提出估計。

沃吉利警告，若沒有果斷行動，隨着人們離開再也無法維生的現居地，前往具生存機會地區，氣候移民「熱點」最快將於未來10年內出現，並在2050年加劇。

世銀研究員2018年發布關於氣候變遷對南亞、拉丁美洲和撒哈拉以南非洲移民影響的報告，估計這些地區里有1億4300萬人在2050年前恐被迫搬遷。

沃吉利說，要注意的重點是，世銀的預測並非既成事實，「若各國現在開始減少溫室氣體、縮小發展差距、修復重要生態系統並幫助人們適應，到2050年，境內氣候移民可望減少高達80%，來到約4400萬人」。

© 2021 AFP