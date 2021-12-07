世銀聯合國：疫情衝擊教育比預期嚴重 凸顯不平等

（法新社華盛頓6日電） 世界銀行（World Bank）和聯合國（UN）組織今天說，疫情導致學校長期停課，造成學生終身所得損失數以兆計美元，並警告這項危機自去年以來持續惡化。

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總部位於華府的世銀與聯合國兒童基金會（UNICEF）及聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）在報告中說，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成課業中斷，這一代學生終身所得估計可能損失17兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）約14%。

這個數字比去年預估疫情影響全球學生、造成10兆美元損失還高。

世銀全球教育發展實踐局局長薩維德拉（Jaime Saavedra）說：「COVID-19危機導致世界各地教育系統停擺。過了21個月，如今仍有許多學校維持關閉，影響數以百萬計孩童，有些孩子可能永遠無法回到學校。」

「許多孩子喪失學習機會，在道義上令人無法接受。」

學業中斷的影響凸顯不平等現象，研究發現，較貧困和身障孩童較少有機會遠距學習，而年齡較小的學生整體上受到影響較大。

報告還說，女孩也因資源較少，較難改以遠距學習，整體上失去更多教育機會。

雖然各國政府相繼推出振興措施支持經濟，以減緩疫情帶來的衝擊，但這些資金只有不到3%用於教育，而且有超過2億學子住在無法提供所有遠距課程的國家。

© 2021 AFP