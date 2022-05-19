世銀追加120億美元助減緩糧食危機

（法新社紐約聯合國總部18日電） 聯合國今天警告，若放任不管，日益嚴重的全球糧食危機可能持續數年。與此同時，世界銀行（World Bank）宣布追加120億美元資金，以減輕糧食危機的「災難性影響」。

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由於氣溫升高、冠狀病毒大流行和俄羅斯入侵烏克蘭，糧食不安全狀況正在飆升，導致糧食和肥料嚴重短缺。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在紐約一場關於全球糧食安全的聯合國重要會議上表示，這場戰爭「可能使數以千萬計人口瀕臨糧食不安全的邊緣」。

警告接下來可能出現「營養不良、大規模饑餓和饑荒，這場危機可能會持續數年」下，他和其他人敦促俄羅斯釋出烏克蘭穀物出口。

俄羅斯和烏克蘭的小麥生產即佔全球供應量30%，莫斯科入侵烏克蘭以及國際對俄羅斯的經濟制裁擾亂了兩國肥料、小麥等商品供應，推高食品和燃料價格，在開發中國家尤其如此。

俄羅斯2月入侵烏克蘭之前，烏克蘭被當成世界的麵包籃，每月經其海港出口450萬公噸的農產品，相當於全球小麥的12%、玉米的15%和葵花籽油的一半。

但由於敖德薩市（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和其他港口與世界的交通被俄羅斯軍艦阻隔，供應只能經由效率低得多的擁擠陸路運輸。

古特瑞斯說：「讓我講清楚：如果不重新整合烏克蘭的糧食生產，就沒有有效的糧食危機解決方案。」

「俄羅斯必須允許存放在烏克蘭港口的穀物安全可靠地出口。」

主持這場高峰會的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以及世界糧食計畫署（World Food Programme）署長畢斯利（David Beasley）呼應古特瑞斯的說法。

俄羅斯是世界上最大的重要肥料與天然氣出口國，肥料不在西方制裁之列，但針對俄國金融體系的措施擾亂到肥料銷售，莫斯科也限制出口。

世銀今天宣布追加120億美元之後，未來15個月共將提供300億美元資金。世銀表示，新追加的資金將有助促進糧食與肥料生產，促進貿易並支援弱勢家庭和生產商。

© 2022 AFP