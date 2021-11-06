中共六中全會將登場 習近平確立比肩毛鄧地位

（法新社北京6日電） 中共19屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）預定下周召開，會議可望為中國國家主席、中共總書記習近平進入長期執政的第3任任期鋪路。

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中共第19屆六中全會訂於8到11日在北京召開，中共黨內最高權力機構的中央委員會，約400名委員將舉行閉門會議。

外界預料，六中全會是為明年秋天中共第20屆全國代表大會（20大）確立習近平第3個任期鋪路，將他鞏固為自毛澤東以來中國最具權勢的領袖。

官方新華社報導，下周的六中全會裡，中共黨內高層將討論建黨百年奮鬥的重大成就和歷史經驗重要論述。

另據港媒報導，六中全會將突出總書記習近平的功績，確立中共百年「三段論」，令他與已故領袖毛澤東和鄧小平並列，為習近平20大（第20次全國代表大會）繼續掌舵中國掃清障礙。

中共中央政治局早前宣布，這次會議將審議「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共百年黨史上繼1945年和1981年後第三個「歷史決議」。

報導引述北京知情人士說，「新的決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年『三段論』畫分，進一步突出習近平的功績。

© 2021 AFP