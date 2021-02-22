中印爭議邊界 雙方完成局部撤軍

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（法新社新德里22日電） 中國與印度在喜馬拉雅雙方邊界地區情勢緊繃數月之後，印度今天表示他們與中國軍隊現已完成從局部爭議地區撤軍。

同屬核武國的中印於1962年發生邊界戰爭，兩國從未正式畫定邊界，長期以來都互控對方在印度拉達克（Ladakh）地區的前線越界；拉達克地區緊鄰中國西藏。

中印最新衝突在去年6月中轉趨血腥，20名印軍在具戰略重要性的加萬谷（Galwan Valley）一場邊界鬥毆中身亡，中方遲至本月19日才首度公布死傷，證實當時有4名軍人喪生。

中印在加萬谷衝突後舉行9輪高層軍事會談，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）上周表示，雙方同意從班公湖（Pangong Lake）撤軍。

中印兩國國防部在聯合聲明裡指出，在20日舉行第10輪軍長級會談時，「雙方對班公湖地區一線兵力實現脫離接觸給予積極評價」。

聲明指出，這是「這是一個重要進展，為解決中印邊界西段實控線地區其他問題提供了基礎」。

「雙方同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持溝通對話，穩控現地局勢，穩步有序達成雙方都可接受的解決方案，共同維護邊境地區和平與安寧。」

© 2021 AFP