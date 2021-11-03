中印發生衝突後 喜馬拉雅山邊界印度加強防衛

（法新社印度達旺鎮3日電） 通往印度喜馬拉雅山邊界的道路蜿蜒曲折，途中有宛如明信片般美景的潺潺溪流和寧靜的湖泊，偶爾還會看到炮管和軍事掩體。

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一年前印度和中國士兵在中印邊界發生致命衝突，自此之後印度沿着地形兇險的山區加強邊界防衛，此地區長久以來是中印兩國衝突的引爆點。

與西藏接壤的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）位於喜馬拉雅山南麓，與西藏享有共同的佛教文化傳承。

1959年藏人在拉薩起義，反抗中國統治失敗後，西藏精神領袖達賴喇嘛從阿魯納查省進入印度，流亡至今。

北京也聲稱擁有阿魯納查省（中國稱為藏南）的主權，在達賴喇嘛流亡3年後，曾於一場血腥戰爭中，短暫佔領大部分領土。

2020年中開始，中印情勢再度緊張，當時兩國軍人在邊境西段拉達克地區（Ladakh）徒手鬥毆，造成至少20名印度軍人和4名中國士兵死亡。

現在雙方會例行性派員巡邏對方宣稱擁有或控制的區域，印度也指控中國在邊境附近建立永久性設施。

印度東方司令部司令潘德（Manoj Pande）上個月與媒體團見面時表示：「我們觀察到中國那側有一些基礎建設發展，現在有較多的士兵部署在那裡。」

新德里當局已藉由加強阿魯納查省的防衛，部署巡弋飛彈、榴彈炮、美製契努克式運輸直升機和以色列制無人機來因應。

© 2021 AFP