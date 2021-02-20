中國人社區爆32例感染 柬埔寨防疫破功

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（法新社金邊20日電） 柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今天說，境內一個中國人社區爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。此事讓原本堪稱順利的柬埔寨防疫工作破功。

柬埔寨迄今控制疫情的表現頗佳，首都金邊的生活大致已回歸常軌。

但一群中國人為了取得赴海外旅行所需的醫療證書而接受病毒采檢，今天發現結果呈陽性反應，令人擔心社區疫情擴大。

洪森在國營電視台播放的演說中表示：「我們發現大型社區感染，共32起病例…這對我們來說是很糟的狀況。今天發現的陽性反應全都是中國人。」

這些病例出自一家夜店，目前已關閉。洪森說，政府正追蹤接觸史，看是否有其他人感染。

柬埔寨各地出現愈來愈多中國商家，在部分柬埔寨人民之間引發漸趨高漲的反中情緒；洪森在電視演說中呼籲人民，不要因為這波社區感染就歧視中國人。

柬埔寨上次出現本土病例是在去年11月。這個擁有超過1600萬人口的國家，迄今累計逾500起確診病例，無人病故。

強人總理洪森是全球在位最久的領袖之一，累計掌權已35年，他向來是中國政府的堅定盟友，而柬埔寨收受中國數以十億計美元的軟貸款和投資。

在疫情初期，許多國家對最早發現病例的中國關閉邊境，洪森卻不願跟進，甚至於去年2月親赴北京與中國國家主席習近平會面，展現兩國團結。

© 2021 AFP