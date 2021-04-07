中國令人反感原因 帛琉總統：在他們的語氣

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（法新社香港7日電） 本月初才結束訪台行程的帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）返國後接受法新社視訊專訪時表示，帛琉在決定自身的未來時，不接受任何國家的霸凌，尤其是中國。

52歲的惠恕仁去年擊敗親中對手，當選帛琉總統，上任首次出訪的國家，就是台灣。台帛還一起推動旅遊泡泡。

人口約2萬1000人的帛琉，是台灣僅存15個邦交國之一。惠恕仁本周接受法新社專訪時表示：「即便只剩下我們，我們也會力挺，因為台灣從一開始就站在我們這一邊。 」

惠恕仁是太平洋國家中最直言不諱反中的領導人，他告訴法新社，這是因為在中國國家主席習近平治下，北京當局的立場變得更具侵略性，以及他本身和中國官員打交道的經驗所致。

「我過去曾和他們見過幾次面，在那之前他們透過電話對我說的第一件事是：『你現在做的事是非法的，承認台灣是非法的。你必須停止。』」

「你知道，他們的語氣就是那樣。」不過，他說：「我們要和誰做朋友，由不得別人告訴我們。」

惠恕仁說，去年大選前他的手機常接到中國官員打來的電話。「選舉完，我就沒再接他們的電話。」

台灣1999年和帛琉建立關係，惠恕仁說，雙方不僅僅是友邦而已。兩國的原住民同屬南島語系，「我們有相同文化和歷史」。

惠恕仁說，北京打壓企圖孤立台灣，尤其在疫情期間，只會讓國際社會更同情台灣。

「台灣是個自由國家。他們是民主政體，應該予以尊重。身為外交盟國，絕不能將他們拋棄門外。」

© 2021 AFP