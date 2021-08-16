「中國佛奇」張文宏提與病毒共存 遭爆論文涉抄襲

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（法新社北京16日電） 中國着名防疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日表達「與病毒共存」的觀點引髮網民反彈，前天更遭網民爆料，指他在復旦大學的博士論文涉嫌抄襲。

復旦大學研究生院昨天表示，學校已啟動調查核實，調查結果將及時公布。

北京透過嚴格封城、關閉國境、大規模篩檢與追蹤接觸史等努力，去年成功遏止2019年底在武漢爆發的新冠病毒疫情，還成為去年唯一正成長的主要經濟體。

但新冠高傳染力的Delta變異株（最先現蹤印度）近日突破中國的防疫網，儘管相對數字與疫情嚴峻的外國相比仍是小巫見大巫，但仍有數十個省市通報今年新高的本土確診，令當局不敢大意，重新祭出旅禁、大規模篩檢，一些城市也局部封城。

中國官媒將張文宏比照為美國白宮最高防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）的「中國版」，但張文宏近日「與病毒共存」的談話卻引發軒然大波。

張文宏7月29日在微博發文，指出大多數病毒學家都認可新冠病毒是一個常駐病毒，世界要學會與病毒共存，但如何與病毒共存，各個國家都有不同的回答，相信未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界的互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。

張文宏的貼文在社群媒體引發爭議，前衛生部長高強撰文質疑，除批評英美專家將防疫不力推到病毒變異上純屬卸責，更不點名指「一些專家建議國家考慮與病毒長期共存的策略」是令人詫異。

8月14日，有網友舉報張文宏在復旦大學的博士論文涉嫌抄襲，與齊魯理工學院的黃海南教授在1998年發表的一篇學術論文存在大量重合。對比兩篇論文，在張文宏論文綜述部分與黃海南的論文正文存在重合，重合字數約3000字。

© 2021 AFP