中國制裁英國議員 強生：力挺為新疆人權發聲議員和公民

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（法新社倫敦26日電） 英國政府今天表示，全力支持為維吾爾族穆斯林發聲而遭到中國制裁的英國國會議員和其他人士。

英國首相強生（Boris Johnson）推文表示：「今天遭中國制裁的國會議員和其他英國公民，發揮了重大作用，讓世人注意到維吾爾族穆斯林的人權受到嚴重侵犯。」

「為反對侵犯人權而發聲是基本自由，我堅決支持他們。」

中國外交部表示，基於「惡意傳播謊言和虛假訊息」，制裁9人與4機構，自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國（包括香港、澳門），凍結其在中國財產，禁止中國公民及機構與其交易。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）呼籲中國，如果想要「可信地反駁有關侵犯人權的指控」，就應容許聯合國前往新疆訪查。

他在推文中表示：「我們譴責中國，企圖使國內外凸顯侵犯人權情事者噤聲，包括英國國會議員和同儕。」

「在英國與國際社會一同制裁侵犯人權行為的同時，中國政府卻是制裁批評它的人。」

英國司法大臣柏克蘭（Robert Buckland）表示，「我們強烈反對」北京發表的制裁聲明。英國一家法律事務所因為處理有關維吾爾族人權的案子，也被列為制裁對象。

保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等9人和4個組織受到中國制裁，因為他們一直都為了讓新疆和香港人權議題納入國會議程而發聲。

© 2021 AFP