中國南非查獲數千假疫苗 恐冰山一角

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（法新社裡昂3日電） 中國和南非警方近日查獲數千劑假2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，國際刑警組織（INTERPOL）警告，這僅是疫苗相關犯罪行為的「冰山一角」。

總部位於法國里昂（Lyon）的國際刑警組織說法指出，他們在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）近郊哲密斯頓（Germiston）一座倉庫內，破獲了400個藥水小瓶（vial），也就是相當於約2400劑的假疫苗；此外，警方也在現場發現假口罩，並逮捕3名中國公民及1名尚比亞公民。

在中國方面，當局在擁有194個成員國的國際刑警組織協助下，成功破獲一個販售假疫苗的網絡。

國際刑警組織指出，中國公安部門突襲假疫苗製造廠，逮捕約80名嫌疑人，並查扣現場3000多劑假疫苗。

國際刑警組織今年稍早發出「橘色通報」（Orange Notice），警告全球政府防範針對COVID-19疫苗的有組織犯罪網絡，且網路與實體空間都應注意。

國際刑警組織秘書長史托克（Juergen Stock）說：「這僅是與COVID-19相關犯罪的冰山一角。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP