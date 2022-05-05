中國嚴格清零防疫 歐盟商會：歐洲企業信心大減

（法新社北京5日電） 中國歐盟商會今天發布一項調查報告指出，由於供應鏈陷入混亂、營收預測下調及員工人力不足等因素影響，北京當局嚴格的清零防疫政策已導致在中國營運的歐洲企業信心大減。

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中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）的報告指出，包括全國最大城市上海在內的數十個中國都市的嚴格防疫措施，已造成「極大規模混亂」。

中國歐盟商會提到：「雖然（烏克蘭）戰爭對在中國經營的歐洲企業造成影響，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）代表的是更迫切的挑戰，且造成商業信心大幅下滑。」

中國歐盟商會這份針對370多名會員的調查，是在今年4月下旬進行。

近1/4的受訪者目前正考慮把當前或計畫中的投資，從中國轉移到其他市場，這項數字相較兩個月前增加超過一倍。

調查還顯示，近60%的受訪者下調他們今年營收預期，大約1/3受訪者認為他們的員工人力有所減少。

防疫封控措施打亂了供應鏈，92%的受訪者表示，他們蒙受近期關閉港口、道路貨運減少和海運成本上升的負面影響。

調查報告更指出「中國市場對許多受訪者來說，已經失去相當大吸引力」，並提到COVID-19的相關防疫措施讓中國的投資吸引力下滑。

© 2022 AFP