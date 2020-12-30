中國國藥集團疫苗保護力達79.34%

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京30日電） 中國製藥巨擘國藥集團（Sinopharm）今天表示，第3期臨床試驗結果顯示，旗下新型冠狀病毒疫苗的保護力達79%，低於美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與莫德納（Moderna）所研發疫苗的保護力，但有潛力幫助遏止亞洲疫情。

中國持續與西方國家競爭，研發國產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，而目前中國已有5種疫苗進入大規模的第3期臨床試驗。

今天公布的數據是有關中國候選疫苗保護效力的第一批數據。

國藥集團旗下中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。國藥集團的2019冠狀病毒疾病滅活疫苗的防護效力達79.34%。

由於臨床試驗結果缺乏透明度，中國的候選疫苗一直無法獲得國際信任。

此外，由於中國成功遏止境內疫情擴散，第3期臨床試驗必須在境外進行，導致試驗進度緩慢。

中國當局一再向民眾保證疫苗安全無虞，同時宣稱，迄今為止尚未發現疫苗會帶來嚴重副作用。

在緊急使用計畫下，中國已有逾百萬人接種未獲批準的疫苗，當中包括前線醫護人員、國企員工以及計畫前往國外旅行的員工。

阿拉伯聯合大公國於12月初批准國藥集團研發的疫苗，成為全球首個批准中國所研發COVID-19疫苗的國家。它表示，根據第3期臨床試驗期中結果，國藥集團疫苗的保護力達86%。（實習編譯：李凱欣/核稿：劉學源）

© 2020 AFP