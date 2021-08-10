中國在柬埔寨建大壩 人權觀察批摧毀成千上萬村民生計

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（法新社金邊10日電） 「人權觀察」（Human Rights Watch）今天表示，一座由中國出資在柬埔寨建造的大壩，不但沒有如承諾般提供能源，反而摧毀成千上萬村民的生計。

法新社報導，位於柬埔寨東北部、發電容量400百萬瓦的塞桑河下游2號水電站（Lower Sesan 2）早在2018年12月啟用之前就引發爭議。

魚類專家曾警告，大壩攔截塞桑河和斯力卜河（Srepok）這兩條湄公河（Mekong）主要支流的河水，將會威脅居住在湄公河衝積平原、仰賴魚群資源的數百萬人生計。

「人權觀察」在今天公布的報告中表示，居住在上游和下游的成千上萬村民收入銳減。報告引述過去2年期間，對不同社群約60位民眾訪問內容。

「人權觀察」亞洲事務主任、報告作者席夫頓（John Sifton）表示： 「塞桑河下游2號大壩摧毀了土着與少數族群的生計，他們之前共同居住在這裡，仰賴魚群資源、採集和務農，大多自給自足。」

他表示：「柬埔寨當局必須緊急檢討這項計畫的補償、重新安置與生計恢復方案。」

湄公河能源與水資源專家艾勒（Brian Eyler）表示：「湄公河目前比較大的問題，毫無疑問大多起因於那個（大壩）。」他表示，還需更多研究來評估實際損失。

柬埔寨政府為了建造大壩重新安置約5000人，希望這座水電站能如建造商中國華能集團（China Huaneng Group）所承諾，供應柬埔寨每年1/6所需電量。

不過根據報告，水電站供應的電力「可能大大低於水準，僅有原先預估約1/3」。

柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）替大壩辯護，表示大壩帶來「非常正面影響」，而且重新安置的村民都有了新家、新農地與電力供應。

他說：「那些指控很不合理，他們沒有以柬埔寨經驗去看這件事情......安置的地方比以前住處好多了。」他表示，政府將持續評估大壩對周遭村莊的影響。

這座大壩花費7.8億美元興建，是中國 「一帶一路」計畫的一部分，也是北京試圖對全世界擴大經濟影響力的象徵，被廣為批評反讓小國背負無法承擔的債務。

© 2021 AFP