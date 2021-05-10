中國在聖母峰設隔離線 嚴防疫情自尼泊爾滲透

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（法新社北京10日電） 中國官方媒體新華社指出，在尼泊爾一側的聖母峰基地營出現數十人確診COVID-19 後，中國將設立一條隔離線，避免來自疫情升溫尼泊爾的登山客帶來的感染擴散。

雖然新型冠狀病毒是2019年底於中國首度現蹤，但透過連串嚴格的封城與邊界關閉措施，中國早已將疫情控制住。

聖母峰位處中國與尼泊爾邊界，北坡屬於中國。最近幾周在這座世界最高峰的尼泊爾一側，已有逾30名生病的登山客被撤離基地營，隨尼泊爾正面臨致命的COVID-19第二波疫情，人們憂心疫情升溫恐讓這個登山季泡湯。

中國官方新華社報導，西藏當局在記者會表示，他們將採取「最嚴格的隔離措施」，避免登山客在南北坡之間和峰頂接觸。

報導引述西藏登山協會秘書長次仁桑珠說，將在聖母峰北坡設隔離線，禁止南北坡任何人員在峰頂有任何互相接觸，並禁止中國登山者和尼泊爾懸掛在峰頂的物品有任何接觸。

西藏登山協會表示從4月初以來，已有21名中國登山客在西藏進行隔離檢疫後，獲准登上聖母峰。而當局也將在北坡的中國基地營加強病毒防控措施，禁止非登山客進入聖母峰風景區。

受疫情爆發影響，中國自去年起就禁止外國人攀登聖母峰，但今年尼泊爾發出的登山許可已破紀錄，想提振去年因疫情重創的觀光業。

據指出，光是從尼泊爾取得聖母峰許可就要花費1萬1000美元，登山客要支付超過4萬美元才能展開對聖母峰的探險。

新華社指出，西藏自治區體育局局長尼瑪次仁說，除在峰頂外，登山者在南北坡攀登路途中沒有機會碰面。他研判本年度登山季不會取消，但西藏登山嚮導團隊將在峰頂採取嚴格隔離措施，在峰頂設置隔離線，禁止南北坡任何人員在峰頂越線、相互接觸。

中方在北坡採取嚴格防控，與登山活動無關人員不得進入；營地採購人員等外出返回時，需全身消毒、測量體溫並單獨隔離居住；工作車輛也需接受消毒後才可進入營地；營地配備大量醫用消毒液、口罩、醫用垃圾桶等防疫物資。

營地帳篷、食堂、衛生間和公共區域每天都有專人消毒；身體狀況異常者會被送到大本營外100公尺的醫學觀察室。

© 2021 AFP