中國外商被「人質外交」嚇壞 憂續留當地代價高

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（法新社北京30日電） 中國電訊業巨擘華為財務長孟晚舟本周自加拿大返國，在中國被吹捧為外交勝利而大肆慶祝。但看在當地外派企業人士眼中卻不是滋味，他們已因可能成為「外交人質」而感到惶恐。

這些外派人士的畏懼，來自中國官媒大多避而不談的事件另一面：正當群眾在深圳機場揮舞五星旗準備迎接孟晚舟時，兩名在中國遭拘押近3年的加拿大人也才剛獲釋搭機返國。

兩人分別是前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。他們於2018年12月在中國被捕，當時正是孟晚舟因美國詐欺案逮捕令而在溫哥華被捕的數天後。

儘管北京堅稱兩起事件並無關聯，但外界普遍視這兩名加人遭逮是北京報復行動。如今兩人又是在孟晚舟返回中國同時釋放，更加深這樣的印象。

中國英國商會常務董事林奇（Steven Lynch）便表示，在中國「做生意變得更加政治化的態勢愈來愈明顯」。

一名駐上海的加拿大經理也說：「孟晚舟（返國）受到國家主義式慶祝歡迎，令這裡不少外國企業主管倒胃口。」

在全球第二大經濟體中國做生意的外國企業，一向在政治敏感議題上小心翼翼避免觸怒北京。但疑與孟晚舟有關的兩名加拿大人案例，已使得這些外商更加擔憂外派職員可能因母國和中國間產生外交敵意而被捕。

根據這名駐上海的加拿大經理透露，許多外商已加強風險策略，針對職員可能被拘留的「瘋狂」情境規畫應變措施。「他們很擔憂任何人可能隨時在路上被抓走。」

外商在中國本已處境艱難，原因包括民族主義升溫、中國與西方起貿易爭執、北京採取嚴格COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫邊境管制及監管環境趨嚴。如今又因上述風險面臨更大壓力。

一些加拿大公司已判定風險太高而開始縮減在中國業務，其他許多加國企業則不太願意外派職員到中國。

康明凱和史佩弗並非中國顯然為了報復而逮捕外國人的唯一案例。有一名愛爾蘭企業人士因僱主捲入一起法律糾紛而自2019年遭拘留至今，中國裔澳洲籍記者成蕾也在北京與坎培拉關係劇烈惡化下遭到拘押。

26日又發生一對美籍華裔姊弟因父親被控涉及「經濟犯罪」、而自2018年被禁止離開中國後，卻突然返回美國的事件。這使得北京可能行使更多人質外交的疑慮加深。

現在即便西方國家外交官，尤其是來自澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國等國，也不太願意在無完全豁免權的情況下重返中國。

一名外交官告訴法新社：「若被捲入另一場類似糾紛，帶來的後果代價實在太高。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP