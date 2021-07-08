中國封殺LGBT社團帳號惹議 激起網路抗議聲浪

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京7日電） 多個屬於中國主要大學LGBTQ人權社團的社群帳號日前遭中國熱門應用程式微信（WeChat）封殺，引發各界對目標審查的擔憂，激起網路抗議聲浪，美國也對此表示關切。

中國社群平台微信6日大規模停用大專院校同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）學生社團及個別社會組織所屬的微信公眾號，包括華中科技大學的Gay Pride及北京大學的ColorsWorld，過去貼文都被清除，頁面則顯示「接相關投訴，違反『互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定』，已被屏蔽所有內容，帳號已被全部停止使用」。

中國社群媒體平台經常對疑似涉及政治敏感及不適當的內容進行審查，過去曾對影音串流平台App以及外國電影中與LGBTQ有關的內容進行審查。

關注性少數議題的上海復旦大學女性主義學生社團「知和社」也在其他社媒平台，證實其微信官方帳號已遭永久刪除。

儘管中國1997年將同性戀除罪化，但同性婚姻仍不合法，與LGBTQ社團有關的議題也經常被視為政治敏感議題。

法新社詢問微信母公司騰訊封殺這些社群帳號的原因，但未立即獲得回應。

一名組織LGBTQ社團的中國大學生匿名表示：「受到影響的LGBT社團中，每個人都非常憤慨。」

多名未受影響的微信用戶轉發遭刪除的帳號列表，號召各界發起網路抗議，並要求讀者將個人顯示名稱改成「未命名公眾號」，以示支持。

他們發文說：「今晚，我們都是未命名公眾號。」但這些貼文不久後遭刪除。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP