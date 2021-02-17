中國對待維吾爾人方式 加拿大考慮定調種族滅絕

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社渥太華16日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，加國和其他國家正考慮將中國對待少數民族維吾爾人的方式定調為「種族滅絕」。

美國前總統川普政府上個月下台前夕，曾稱北京當局在新疆地區對穆斯林為主少數民族進行鎮壓一事，已構成種族滅絕及違反人道罪行。

杜魯道在記者會上表示：「這是個非常沉重的字眼，就維吾爾人來說，也絕對是我們應該檢視的事。」

「我知道國際社會正非常謹慎地看待此事，我們當然也在列，在與這些事務有關的決定上，我們將毫不猶豫參與其中。」

杜魯道表示，「毫無疑問地」，新疆已傳出有侵犯人權的重大事件。

杜魯道說：「我們極度關切此事，也多次強調我們的擔憂。但當論及運用『種族滅絕』這個相當特定的字眼時，我們必須確保在做出這樣的決定前，過程中的所有細節都面面俱到。」

人權團體表示，至少有100萬名維吾爾人和其他突厥語系的穆斯林被監禁在新疆的「再教育營」中。

由於新疆屬敏感地區，獨立進出管道高度受限，使得報導和驗證相關指控近乎不可能。

但目擊者和維權人士表示，中國尋求透過根除伊斯蘭習俗方式強迫維吾爾人融入漢族文化，包括強迫他們違反宗教信仰吃豬肉和飲酒，並貫徹相當於強迫勞動的管理制度。

1月時，時任美國國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）表示：「我們正在目睹中國的黨國有系統地毀滅維吾爾人。」而繼任的布林肯（Antony Blinken）也已表示同意蓬佩奧的說法，並矢言要對中國保持強硬態度。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP