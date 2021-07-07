中國展開審查動作 滴滴出行美國掛牌股價重挫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約6日電） 中國網路叫車服務公司「滴滴出行」的應用程式（App）遭中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）勒令下架之後，美國掛牌股價今天重挫。

除滴滴陷入監管風暴外，中國主管機關也對其他最近在美國上市的中國科技公司發動類似調查，包括滿幫集團（Full Truck Alliance, YMM）和線上求職平台看準網（Kanzhun Ltd., BZ），這兩家公司在美掛牌股價今天也大跌。

其他在美上市的中資公司諸如阿里巴巴、京東集團公司（JD.com）也賣壓沉重，顯示許多投資人對北京的打壓動作感到不安。

紐約大學法學院兼職教授馬文彥（Winston Ma）表示：「可以說，中國企業過去10年來幾乎未受監管，如今正進入管理的新紀元。」

馬文彥說，北京這波行動，是為了管理企業手中所掌控的龐大消費者資料。

投資顧問公司Seafarer Capital中國研究主任波斯特（Nicholas Borst）表示，此外，中國當局「也明顯感受到這些企業當中，有許多成長得非常、非常快，並將觸角延伸到很多不同的商業領域」。

波斯特說，這些企業當中，有許多公司規模龐大且拓展快速，被中國當局視為威脅。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP